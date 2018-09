Künstliche Intelligenz in der Diagnostik KI könnte Heilungschancen massiv verbessern

Und nun sollen Algorithmen die Ärzte ersetzen? Die Praxis sieht erst einmal anders aus: Radiologen und Software arbeiten zusammen. In vielen Kliniken und Facharztpraxen wird schon Software eingesetzt, die routinemäßig Auffälligkeiten in Bildern entdeckt und sie für die Ärzte markiert. Etwa vom Aachener KI-Experten Nuance: Dessen Entwickler haben Software darauf trainiert, Tumore und andere bösartige Veränderungen in Bildern zu erkennen. „Neuronale Netze erkennen etwa Knoten in der Lunge schon besser als ein Radiologe“, sagt Nils Lenke, Forschungsdirektor bei Nuance.