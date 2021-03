Mathias Binswanger „Die Pandemie hat dazu geführt, dass es zwei Schulen gibt“

Sie glauben also auch nicht, dass die Verfügbarkeit über immer mehr Daten ein Plus an wissenschaftlicher Eindeutigkeit mit sich bringen wird?

In den Sozialwissenschaften ist das noch weniger der Fall als in der Medizin. Der Einsatz von Algorithmen erlaubt in neuester Zeit die Verarbeitung von Datenmengen, von denen man früher nicht einmal zu träumen wagte. Versteht man unter „empirische Wissenschaft“, dass immer mehr empirische Untersuchungen unternommen werden, ist etwa auch die Volkswirtschaftslehre heute eine empirische Wissenschaft. Dennoch lassen sich entscheidenden Fragen nicht empirisch beantworten. Ganz im Gegenteil: Die Resultate können heute durch geeignete Auswahl von Daten („data dredging“) und Methoden, durch Annahmen bestimmter statistischer Verteilungen, Filter und die Auswahl von Kontrollvariablen immer raffinierter beeinflusst werden. Immer bessere statistische Verfahren und Daten führen also nicht dazu, dass die Ökonomie eindeutige Antworten auf Forschungsfragen geben kann. Statt dessen „bewegt“ man sich buchstäblich durch immer raffinierter konstruierte, komplexe Datenwelten.