Pandemieforscher Leendertz „Wir stufen einen Laborunfall als extrem unwahrscheinlich ein“

Warum ist das wichtig?

Menschenaffen sind unsere nächsten Verwandten, was sie krank macht, ist auch für uns relevant. Sie sind für uns Forscher also so etwas wie natürliche Meerschweinchen. Zumal sie in Gebieten mit zahlreichen Mikroben leben – unten denen vielleicht auch das nächste Killervirus steckt. Also sammeln wir Proben von Kot und Urin und untersuchen sie. Und wenn Tiere sterben, führen wir Autopsien durch – natürlich unter höchstmöglichen Sicherheitsmaßnahmen, in Schutzkleidung.