Process Mining „Der Nutzen ist dort am größten, wo die Prozesse Mist sind“

Wieso ist das so wichtig?

Das sehen Sie an einem Praxisbeispiel: Nehmen Sie etwa „Order-to-Cash“, also den Prozess vom Eingang einer Kundenbestellung bis zur Bezahlung der offenen Forderung durch den Kunden. Dieser Prozess existiert in jedem Unternehmen – und wenn man ihn in einer Powerpoint-Präsentation darstellt, sehen die Prozessschritte vergleichsweise simpel aus. Wenn man dann aber in einem großen deutschen Industriekonzern analysiert, was hier tatsächlich in der Praxis passiert, dann findet man 900.000 verschiedene Prozess-Varianten. Das hat mit Abweichungen und Sonderfällen zu tun – und dies kann niemand per Hand modellieren.