Satelliten im Ukraine-Krieg „Satelliten entdecken militärische Ziele, die bisher unsichtbar waren“

Quasi eine fliegende Abhörstation im All?

Genau. Das Unternehmen Hawkeye 360 etwa kann mit seinen Satelliten die AIS-Positionssignale von Schiffen empfangen oder russische Störungen der GPS-Ortungssignale in der Ukraine und anderswo erkennen. Man kann aus dem All auch die Radarsignale von Luftabwehrsystemen orten und so erkennen, wo diese Einheiten stehen. Wenn Sie die Reichweite der Raketen kennen, wissen Sie, in welcher Gegend Ihre Kampfflugzeuge besser nicht fliegen sollten.