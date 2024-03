SpaceX „Starship“ schafft es erstmals in All

„Glückwunsch an das Team von SpaceX“, schrieb Gründer Musk bei der Online-Plattform X, vormals Twitter, die ebenfalls in seinem Besitz ist. „Das Starship hat Orbitalgeschwindigkeit erreicht.“ Das Raketensystem werde „das Leben multiplanetarisch machen“. Auch Bill Nelson, Chef der US-Raumfahrtbehörde Nasa, gratulierte SpaceX zu einem „erfolgreichen Testflug“. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst bezeichnete den Testflug bei X als einen „großen Schritt vorwärts“: „Jedes Mal ein Stück weiter, bis hinter den Horizont!“, schrieb Gerst. „Gratulation an das SpaceX-Team für den sehr aufschlussreichen und weitgehend erfolgreichen Testflug ins All bis hin zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre!“