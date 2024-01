Elon Musk Neuralink setzt Gehirnchip beim Menschen ein: Ist das wirklich der große Durchbruch?

Vor 15 Jahren verpflanzte der US-Konzern Cyberkinetics erstmal einen Chip ins menschliche Gehirn. Einem Team des Battelle Instituts in Columbus im US-Bundesstaat Ohio gelang es vor ein paar Jahren, einem querschnittsgelähmten US-Amerikaner namens Ian Burkhart mit einem Hirnimplantat und einer mit Elektroden versehenen Armbandage die Beweglichkeit seiner Finger und einen Teil des Tastsinns zurückzugeben. Das funktionierte, weil die blockierten Nervenbahnen im Oberarm umgangen wurden. Die Elektroden an der Hand und dem Unterarm sendeten und empfingen Signale aus dem Hirn des Patienten, über Elektroden in der primärmotorischen Rinde seines Frontallappens. Die Muskeln wurden elektrisch stimuliert. Die nötigen Anweisungen aus dem Hirn wurden mittels Software in Echtzeit übersetzt.