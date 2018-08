Digitaler Arbeitsplatz Steinzeit-IT vertreibt Mitarbeiter

Das ist der zentrale Befund einer Studie des IT-Beratungsunternehmen Unisys, für die in zwölf Ländern insgesamt 12.000 Mitarbeiter in Organisationen verschiedener Größe befragt wurden. Vor allem die Ergebnisse der hiesigen Unternehmen zeigen ein bisher unterschätztes Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland: Die technologische Ausstattung am Arbeitsplatz entscheidet mit darüber, ob Beschäftigte ihrem Unternehmen die Treue halten – oder doch den Job wechseln. „Die Tatsache, dass eine signifikante Anzahl von Unternehmen technologisch nicht mithalten kann, bringt sie und die ganze Wirtschaft des Landes in Bezug auf die Mitarbeiterbindung in Gefahr“, sagt Uwe Heckert, Deutschland-Chef von Unisys. „Das kostet nicht nur Ressourcen, sondern wirkt sich auch negativ auf ihr Verhältnis zum Arbeitgeber aus.“