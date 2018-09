Drohnen Ein Jahr Drohnen-Führerschein – hat er etwas gebracht?

André Scholz ist ein Mann der ersten Stunde. Als der Drohnen-Führerschein am 1. Oktober vor einem Jahr offiziell Pflicht wurde in Deutschland, stand er mit seiner Kopterzentrale bereits am Start. „Wir waren bundesweit die allerersten, die eine Zulassungsurkunde als Schulungs- und Prüfbetrieb für den Drohnen-Führerschein erhalten haben“, sagt der Ingenieur, der bereits seit 2013 ein Büro für Drohnentechnik betreibt. Doch auch er betrat damals Neuland, musste etwa Test-Fragen und Lehrinhalte entwickeln. 51 Fragen pro Prüfung sind es rund um Luftrecht, Lufträume und Meteorologie. Und jeder Prüfungsbetrieb muss das Fünffache an Fragen vorhalten.