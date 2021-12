Japanische Restaurants Der Roboter serviert, der Kellner wird zum „Grillfleischpolizist“

Allerdings muss ich mir in dem Restaurant in Tokio ebenso wie die anderen Gäste die Gerichte nun selbst vom Tablett nehmen. Schmutziges Geschirr kann ich an Meato-kun zurückgeben, Abfälle in den offenen Eimer im unteren Roboterteil werfen. So viel Mitarbeit wollen vor allem die Restaurants der gehobeneren Klasse ihren Gästen nicht abverlangen. Und so mancher Kunde hat wohl auch ein schlechtes Gewissen, dass die Maschinen den Menschen die Jobs wegnehmen. Doch Manager Yamashita beteuert: „Die Roboter helfen uns, den Service zu verbessern. Die Maschinen befreien die Kellner von vielen Serviergängen, dadurch bekommen sie die Zeit, den Gästen beim Grillen zu helfen.“



Und so winke auch ich eine Kellnerin, die eine rote Armbinde mit der Aufschrift „Grillfleischpolizist“ trägt, an meinen Tisch. Sie legt für mich ein länglich geschnittenes Stück Rindfleisch auf das heiße Grillgitter in der Tischmitte, wendet es nach einer Minute und rollt es dann mit ihrer Zange wie eine Roulade auf, damit die Hitze durchziehen kann. So gut hätte ich es nicht geschafft. Sie erzählt mir auch, dass die beiden Meato-kun das Personal vor allem zu Stoßzeiten gut unterstützen. „Wenn viele Kunden da sind, dann sind die Maschinen eine enorme Hilfe“, sagt die junge Frau. „Aber wenn wir genug Zeit haben, bringen wir die Teller lieber selbst zu den Gästen.“ Tatsächlich stehen die zwei Automaten ab und an einfach nur vor dem Küchentresen, während die Kellner durch die Gänge flitzen und die Tische bedienen.