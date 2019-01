 Lukasz Gadowski : Delivery-Hero-Gründer startet Verleih von E-Tretrollern

Gadowski will in die App, über die sich die Roller ausleihen lassen, später auch andere Dienste einbinden - oder selbst zur Verfügung stellen: Leihautos, Busse, Bahnen. „E-Scooter sind das Upgrade für die urbane Mobilität“, sagt er.



Von Jahr zu Jahr stehen die Deutschen länger im Stau – und damit steigt der Bedarf an neuen Möglichkeiten, bequem und zügig von einem Ort an den anderen zu kommen. Ob die E-Tretroller dazu einen echten Beitrag leisten, muss sich allerdings noch zeigen. In den USA ließen die Menschen die Scooter anfangs achtlos stehen und versperrten damit Wege. Aus Protest wurden die Roller beschmiert und demoliert. Flash will die E-Tretroller deshalb an jedem Abend einsammeln – und morgens an die Stellen in der Stadt bringen, an der sie gebraucht werden. „Wir bedienen nicht nur die Nutzer, sondern auch die Allgemeinheit: andere Passanten oder Anwohner“, sagt Gadowski.