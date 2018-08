Mousse T. „Wenn Du das zum ersten Mal hörst, bekommst Du Gänsehaut“

Immer mehr Hersteller von Audiotechnik bieten Verstärker oder Soundbars für den neuen 3D-Raumklang an. Auf der IFA in Berlin ist das Thema auf den Ständen der Spezialisten allgegenwärtig. Aber ist das mehr als Marketing. Frage an den Sound-Experten: Bietet das Klangerlebnis wirklich so viel mehr als eine gute Surround-Anlage?

Ja, 3D-Sound ist ein echter Qualitätssprung. Unbedingt. Wenn Du diesen Raumklang zum ersten Mal hörst, bekommst Du Gänsehaut. Dieses Gefühl, dass Dich der Klang aus allen Richtungen umhüllt, das ist ein unfassbares Sounderlebnis. Das ist, womit Labels und Streaming-Dienste den Musikfans ein wirklich neues Angebot machen können. Eines das wirklich mal darüber hinaus geht, statt LPs nun CDs zu verkaufen, Aufnahmen dann auf DVDs statt auf CDs zu veröffentlichen und das Ganze dann, statt auf DVDs auch noch mal auf Blu-ray-Disks rauszubringen. Das war jeweils in erster Linie eine neue Vertriebsform, aber nicht, was die Leute heute haben wollen: Musik zu erleben.