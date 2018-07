Smartphone-Trend Outdoor-Handys: Vom Nischenprodukt zum Bestseller

Was nach Spezialausrüstung klingt, ist derzeit ein Bestseller im Mobilfunkgeschäft, man könnte auch sagen: der derzeit einzige Hoffnungsschimmer in den saturierten Märkten. Allein in Westeuropa wird das Segment 2018 gegenüber 2017 um gut ein Viertel auf rund 4,4 Millionen Geräte wachsen, prognostiziert der britische Marktforscher CCS Insight, weltweit dürften es rund 30 Millionen werden. Derweil ist der Absatz normaler Smartphones in Westeuropa um fast 14 Prozent eingebrochen.