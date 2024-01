Sturz aus Flugzeug Wie ein iPhone einen 5000 Meter tiefen Fall überstehen konnte

Smartphone-Bildschirme sind nicht gerade für ihre Robustheit bekannt. Umso verblüffender ist der – wortwörtlich – neueste Fall eines Smartphones in den USA. Beim Unglücksflug der Alaska Airlines am 5. Januar, bei dem eine Boeing 737-9 Max in der Luft einen Teil ihrer Außenhülle verlor, stürzte das iPhone eines Flugzeugpassagiers fast 5000 Meter in die Tiefe – und blieb unbeschadet. Gefunden wurde das Mobiltelefon von einem Anwohner in der Nähe von Portland im US-Bundesstaat Oregon, der es aus einem Gebüsch am Straßenrand fischte und der US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) übergab.