Werner knallhart: Amazons neue Echo Buttons: Alexa lernt nur Quatsch dazu

Im Herbst schlug mir Amazon vor: „Sag einfach: Alexa, was ist die Quadratwurzel von 15.129?“ Das kann die im Kopf ausrechnen. Mit der Besonderheit, dass kein Mensch wirklich wissen will, was diese blöde Quadratwurzel ist.

Was Alexa hingegen nicht kapiert: „Was ergibt 250 minus 52 minus 25 minus 43?“ Obwohl doch gerade das sinnvoll wäre, etwa um auszurechnen, wie viel Geld nach einem Einkauf noch übrig ist oder wer wem was schuldet. Hier müsste man jedes Zwischenergebnis einzeln abfragen und notieren.