Klimawandel fördert Verbreitung giftiger Algen in US-Trinkwasser

Weil die Algen warmes Wasser bevorzugen, helfen ihnen höhere Temperaturen im Sommer und häufigere Hitzewellen. Die zunehmenden Dürreperioden tragen zudem dazu bei, dass die Wasserstände in den Speichern niedriger sind und sich das verbliebene Wasser schneller erwärmt. Hinzu kommt, dass der mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebrachte häufigere Starkregen mehr stickstoff- und phosphorhaltigen Dünger in die Gewässer spült, ein guter Nährboden für die Algen.

In Utah erkrankten im Jahr 2016 nach der Algenblüte in einem Badesee mehr als 100 Menschen. Als die Geschichte landesweit Schlagzeilen machte, meldeten sich andere Staaten. Aislynn Tolman-Hill von der Gesundheitsbehörde in Utah erinnert sich, dass man immer wieder zu hören bekommen habe: „Hey, wir haben auch eine Algenblüte in einem See, wo das bisher noch nie der Fall war.“