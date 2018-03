Nicholas Stern: „Beim Klimaschutz versagen die Märkte“

Wenn Nicholas Stern, Professor für Wirtschaft an der renommierten London School of Economics, über das größte Problem der Menschheit berichtet, dann reichen ihm ein paar Sätze, um ein Szenario wie aus einem Endzeitfilm zu entwerfen: Stürme, Verwüstung, Trockenheit, Überflutung, Völkerwanderungen, unbewohnbare Küstenstädte – in großen Schritten vermisst der britische Ökonom eine fünf Grad wärmere Welt.