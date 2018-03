Wie Kapstadt seine Wasserkrise bekämpft

Brasiliens Metropole Sao Paulo befand sich 2015 in einer ähnlichen Krise. In Indien wird in 22 seiner 32 Großstädte täglich für mehrere Stunden das Wasser abgestellt, wie die Tageszeitung Times of India berichtet. Auch in Indonesien litten Millionen von Menschen im vergangenen Jahr aufgrund einer Dürre an Trinkwassermangel.