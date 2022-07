Auto-Experte Dudenhöffer zu verringerter Kaufprämie „Die Ampelkoalition zieht der E-Mobilität den Stecker“

Die Kaufprämie für E-Autos, so raunen derzeit viele, sorge vor allem für Mitnahmeeffekte bei den Autokonzernen: Sie setzten die Preise ihrer Modelle ein paar tausend Euro höher an, als es betriebswirtschaftlich eigentlich notwendig wäre. Ihre Profite steigen, weder den Kunden noch dem Markt ist damit gedient. Entsprechend plausibel erscheint die Gesetzesänderung, welche die Ampelkoalition jetzt auf den Weg gebracht hat. Ab dem Jahreswechsel sinken die Kaufprämien für Elektroautos, statt 6000 Euro gibt es beim Kauf eines Neuwagens mit einem Listenpreis von bis zu 40.000 Euro nur noch 4500 Euro Prämie, für teurere Autos sinkt der Zuschuss auf 3000 Euro. Die verringerte Förderung, so die verbreitete Annahme, könnten die Konzerne durch niedrigere Preise ausgleichen, ohne selbst in Schwierigkeiten zu geraten.