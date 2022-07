BMW-Sitzheizung im Monatsabo Das Auto wird zum rollenden Konsumtempel – und eine gefährliche Kostenfalle

Den empörten Autofahrern sei gesagt: Widerstand ist zwecklos. Die Autohersteller sind wild entschlossen, Kunden in autonomen Autos Filme, Bürodienstleistungen, Amazon-Deals, intelligentes Fernlicht oder den Stopp bei einer Pizzeria zu verkaufen.



Gute Autos mit prima Fahreigenschaften bauen und margenstark verkaufen? Das war einmal. Der Volkswagen-Konzern etwa will bis 2030 in einer Welt ankommen, in der Fahrzeuge autonom und elektrisch fahren. Der Wert eines Pkw bemisst sich dann vor allem an seiner Software. Und der Konzern erwirtschaftet seinen Gewinn vor allem mit dem Verkauf digitaler Services.



