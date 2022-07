Deutsches Elektroauto-Start-up Der nächste Isetta-Klon macht sich bereit

Die Herzen nicht nur der älteren Generation dürfte die Evetta ansprechen. Der Name des vollelektrischen vierrädrigen Leichtfahrzeugs für die Stadt setzt sich aus „Electric Vehikel“ und „Isetta“ zusammen, womit die Verknüpfung zur Knutschkugel aus den Fünfzigerjahren hergestellt ist. Denn die Evetta erinnert in Form und Funktion an das Unikum aus der Wirtschaftswunderzeit mit der nach vorn öffnenden Tür, in der das Lenkrad integriert ist. Das Interieur der zweisitzigen Kabine ist von puristischer Praktikabilität gekennzeichnet.