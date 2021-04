Elektromobilität „Strom an Ladesäulen kann sehr teuer werden“

Wie könnte eine wettbewerbliche Ordnung auf dem Markt der E-Tankstellen aussehen?

Zum einen bietet sich eine örtliche Parzellierung an, wie sie etwa die Stadt Essen praktiziert. Einzelne Betreiber sollten dabei keine Sondernutzungserlaubnis für das Aufstellen von Ladesäulen in Parzellen erhalten, die direkt nebeneinander liegen. Zum zweiten sollten Erlaubnisse für den Betrieb von Ladesäulen auf öffentlicher Fläche nicht zu lange laufen. Hier gibt es innerhalb der Städte gravierende Unterschiede. In Braunschweig etwa sind es 20 Jahre, in München nur drei Jahre. Sollten die Kommunen den Wettbewerb nicht entsprechend entwickeln, dann wäre drittens in einer späteren Marktphase auch vorstellbar, dass Kunden wie zu Hause auch an der Ladesäule zwischen verschiedenen Stromanbietern wählen können. Das wäre allerdings ein starker regulativer Eingriff in den Markt. Davor dürfte die Politik in der jetzigen Situation, wo es noch zu wenig Ladestationen gibt, zurückschrecken.



Mehr zum Thema: Die Nachfrage nach Elektroautos steigt, doch der Ausbau der Ladestationen hält nicht Schritt. Nun pumpt der Staat Milliarden in die Förderung eines besseren Netzes. Dabei kommt es auf ganz andere Dinge an.