ZF-Prognose E-Antrieb ab 2030 weltweit Nummer eins

Der Zulieferer sieht sich für die Entwicklung gut aufgestellt. 2020 stiegen der Anteil besonders zukunftsträchtiger Technologien an den Forschungs- und Entwicklungsgelder von 46 auf 59 Prozent. Neben der E-Mobilität zählen dazu autonomes Fahren und Sicherheit. Insgesamt investierte ZF 2,5 Milliarden Euro in Investitionen. Auf Produktebene setzt der Konzern bei der E-Mobilität vor allem auf den Inverter als zentralen Baustein der Leistungselektronik. In diesem Bereich will man Marktführer in Europa werden. Insgesamt lag das Auftragsvolumen bei den elektrischen Antriebskomponenten bis Ende 2020 bei rund 14 Milliarden Euro.