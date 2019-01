Elektromobilität Warum elektrische Motorräder noch Mangelware sind

Mit der elektrischen LiveWire fährt Harley-Davidson ein Stück weit voraus. Nur wenige andere Motorradhersteller bieten auch ein elektrisches Modell an. Und das nicht ohne Grund: Wirtschaftlich ist die Produktion noch nicht sinnvoll. Bedauerlich ist das für die Umwelt. Denn Motorräder machen am Straßenverkehr einen nicht unerheblichen Anteil aus. In Deutschland lag der Bestand 2018 bei 4,4 Millionen Krafträdern. Von weniger Verbrennern würde vor allem die Luftqualität so mancher Großstadt profitieren. In der Debatte um Elektromobilität spielen Motorräder trotzdem kaum eine Rolle. Daran wird auch Harley-Davidson so schnell nichts ändern können.