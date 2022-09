Weltmarktführer Innovation Day Lucid Motors: „Das Fahrzeug musste besser sein als alle Verbrenner da draußen“

Lucid Motors, seit vergangenem Jahr an der Börse, konkurriert mit Premiumherstellern wie Mercedes-Benz und natürlich vor allem Tesla. Bach, der zuvor bei Volkswagen und Tesla arbeitete, gibt sich selbstbewusst: Üblicherweise gewinne das beste Produkt mit den meisten Vorteilen. Und er gibt zu bedenken: Käufergruppen für Fahrzeuge seien sehr unterschiedlich. Ein Pick-up-Fahrer kaufe in der Regel als Folgefahrzeuge wieder einen Pick-up-Tuck und keinen Kleinwagen. „Aber wenn das Fahrzeug als Alternative elektrisch ist, werden die meisten umsteigen“. Lucid Motors wolle genau das für Kunden sein, die bislang leistungsfähige Verbrenner fahren. Das erste Fahrzeug der Amerikaner, der Lucid Air, richtet sich an Käufer im Luxussegment und kostet in seiner Erstauflage 218.000 Euro. Ab Ende des Jahres soll das Auto in Deutschland erhältlich sein. „Beim Lucid Air war uns wichtig, dass das Fahrzeug besser ist als alle Verbrennervarianten, die es gibt.“