Innovative Konzepte: So sollen Deutschlands marode Straßen zukunftsfähig werden

Das Problem all dieser schönen Ideen: Sie kosten Geld. Und sie gehen weit über das hinaus, was Deutschland bereits seit Jahren nicht hinbekommt: nur schon den bestehenden enormen Sanierungsstau abzubauen. Laut der jüngsten öffentlichen Kalkulation des Bundesverkehrsministeriums von 2013 fehlen Kommunen, Ländern und Bund mehr als sechs Milliarden Euro pro Jahr, um wenigstens den Status quo der Verkehrswege zu erhalten. Dazu kommt: Etwa 60 Prozent der Strecken sind 30 bis 40 Jahre alt und damit am Ende ihrer kalkulierten Lebensdauer. Auch weil die Konstrukteure in den Siebzigerjahren noch von weit geringeren Verkehrsmengen ausgingen.