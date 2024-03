Limousine SU7 Tech-Konzern Xiaomi stellt sein erstes E-Auto vor

Bald ist es so weit: Dann können sich Besitzer eines Xiaomi-Smartphones auch das passende Elektroauto dazu bestellen.



Denn der bekannte chinesische Technologiekonzern Xiaomi will an diesem Donnerstag (28. März) offiziell sein erstes selbst entwickeltes Elektroauto vorstellen.



Firmengründer Lei Jun nannte am Montag in Chinas sozialem Netzwerk Weibo den Donnerstagabend um 19 Uhr als Vorstellungstermin für die Limousine SU7.