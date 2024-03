Limousine SU7 Xiaomi stellt sein erstes E-Auto vor

Nun ist es so weit: Besitzer eines Xiaomi-Smartphones können sich – zumindest in China – auch das „passende“ Elektroauto dazu bestellen.



Der bekannte chinesische Technologiekonzern Xiaomi steigt ins Rennen um den hart umkämpften Automarkt ein und hat am Donnerstag (28. März) offiziell sein erstes selbst entwickeltes Elektroauto vorgestellt.



Die Limousine SU7 solle das schönste, am besten zu fahrende und smarteste Auto sein, sagte Xiaomi-Chef Lei Jun am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der Vorstellung. Je nach Modellvariante soll das Auto in China umgerechnet zwischen 27.700 und 39.000 Euro kosten.