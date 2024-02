Lkw-Grenzwerte Blockade allein ist keine Industriepolitik

Sie muss nun zügig ins Tun kommen, sonst droht sie in einem weiteren Technologiefeld den Anschluss an die USA und Asien zu verlieren: Die meisten Hersteller favorisieren die Batterie, die große Fortschritte macht und auch in schweren Sattelschleppern Alltagstauglichkeit beweist; ein kleinerer Teil will parallel auch dem Wasserstoffantrieb die Tür aufhalten, etwa Daimler. Mit ihrer Forderung nach einer Öffnung der Regeln für E-Fuels schadet die FDP beiden.



