E-Kerosin: Klimaneutrales Fliegen, kann das funktionieren?

Nachhaltiges Fliegen war das Trendthema auf der Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin – und die große Hoffnung liegt auf sogenanntem E-Kerosin: Hergestellt aus Ökostrom und mit Kohlendioxid aus der Luft, könnte der klimaneutrale Treibstoff im Jahr 2050 bis zu 60 Prozent des Energiebedarfs der Luftfahrt decken, so eine aktuelle Studie. Dazu müssten allerdings für Billionen Dollar Produktionsanlagen für die sogenannten E-Fuels errichtet werden, mit Solarkraftwerken vorzugsweise in sonnenreichen Wüsten wie der Sahara.