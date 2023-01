Energieknappheit: Mehrheit hält Fracking in Deutschland für notwendig

So verbreitet diese Sorgen sind, so unberechtigt sind sie zum Teil. So kam die von der Bundesregierung 2018 eingesetzte Expertenkommission Fracking zum Ergebnis, die Gefahren für das Grundwasser seien beherrschbar. Auch bei der Sorge vor Erdbeben dürfte die Minderheit im Recht sein. Experten geben zwar an, dass Fracking Erdstöße verursachen könne, jedoch nur in sehr geringem Maße, etwa vergleichbar mit den Mini-Beben, die sich über einem U-Bahn einstellen, wenn unten ein Zug vorbeifährt.