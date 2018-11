Erneuerbare Energien Erstmals mehr Stromkapazität als Kohle- und Atomkraftwerke

Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht voran: Erstmals haben die Ökoenergien in Deutschland einer Untersuchung zufolge eine höhere Stromkapazität als konventionelle Kraftwerke. Die Erneuerbaren hatten 2017 eine Kapazität von 112,5 Gigawatt und damit mehr als Kohlekraftwerke, Atomkraftwege und andere Anlagen. Sie kamen auf 105,1 Gigawatt. Dies geht aus dem gemeinsamen Monitoringbericht des Bundeskartellamts und der Bundesnetzagentur hervor, der am Mittwoch in Bonn veröffentlicht wurde. Noch im Jahr 2016 lag das Gigawatt-Verhältnis bei 104,5 (Öko) zu 107,5 (Konventionelle).