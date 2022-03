Fotovoltaik gegen den Krieg Boom bei Solaranlagen: „Das Lager ist leer“

Generell sieht Melzer in dieser Situation auch eine Chance, gewissermaßen das „grüne trojanische Pferd“. So schlimm die Entwicklungen in der Ukraine auch sei, das Klima könne davon profitieren, so der Zolar-Geschäftsführer. „Wir müssen nur jeden Einzelnen mitnehmen, denn durch Solar werden wir unabhängig, sparen Geld und tun was für den Klimaschutz“, sagt Melzer.

Allerdings muss auch bei so einem Vorhaben einiges beachtet werden. Denn die bürokratischen Hürden sind hoch. Deshalb bietet etwa Priwatt den Kunden an die Anlage beim Netzbetreiber anzumelden. Noch komplizierter wird es, wenn Kunden zudem einen KfW-Kredit aufnehmen möchten. „Die Förderung ist im Allgemeinen gut, aber die Bürokratie ist viel Aufwand“, findet Neuhaus.



Deshalb sollten sich Hauseigetümer einen Energieberater suchen, empfiehlt Jörg Sutter von der Verbraucherzentrale NRW: „Ein Berater kann in einem Gespräch erklären, worauf man achten muss, welche Handwerker sich eignen und ob ein Angebot fair ist“. Zudem sollte bei so einem Vorhaben zunächst das Gebäude angeschaut werden. „Konkret stellen sich da die Fragen: Wo soll die Anlage hin? Mit welcher Ausrichtung? Und wie viel Verschattung ist auf der Fläche?“, erklärt Sutter. Dann sollten sich Interessenten auch überlegen, wo die Kabel durch das Gebäude verlegt werden sollen. „Bevor man danach zu einem Anbieter von Fotovoltaikanlagen geht, sollte man sich entscheiden, was man will und wofür soll der Strom genutzt werden: Eigenversorgung oder Einspeisung? Dazu muss man sich überlegen, ob man eine Wärmepumpe, eine Speicherbatterie oder eine Wallbox zusätzlich haben möchte“, so Sutter. Gerade durch die Speicherbatterie könne der Strom mit in den Abend und die Nacht genommen werden. Aus all diesen Überlegungen entsteht ein Anforderungskatalog, mit dem Bauherren zu einigen Anbietern gehen und Angebote einholen können. Bei der Verbraucherzentrale sei die Nachfrage nach Beratungsterminen inzwischen jedoch so hoch, dass es zu teils langen Wartezeiten komme. „Das gilt sowohl für unsere Energieberater als auch für die Handwerker und Hersteller“, berichtet Sutter.