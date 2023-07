Kampf um Seltene Erden Der Mann, wegen dessen Idee Donald Trump Grönland kaufen wollte

So ist es nicht verwunderlich, dass die erste Fabrik, die das Eudialyt-Gestein aus der grönländischen Tanbreez-Mine zukünftig verarbeiten und die Seltenen Erden herauslösen soll, in den USA entstehen wird. Grönland selbst wäre keine Option gewesen: „Das Land ist nicht in der Lage, eine komplexe Chemiefabrik zu betreiben“, sagt Barnes. Es gebe nicht die Fläche dafür, auch nicht genug geeignetes Personal, das ganze Land hat schließlich nur 56.000 Einwohner. Abfallprodukte der Fabrik, die man in Europa und Amerika verkaufen könne, müsse man zudem auf der Insel deponieren – da das Verschiffen zu teuer wäre. „Am Ende wäre eine Fabrik in Grönland wohl sechs Mal teurer“, so der Unternehmer.