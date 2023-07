Lehren aus dem Hochwasser „So eine Katastrophe könnte jederzeit wieder passieren“

Sondern?

Es liegt am Menschen, und das meine ich gar nicht vorwurfsvoll. Die Leute siedeln nun mal seit Jahrhunderten in aller Regel im Tal, wo Flüsse Wasserversorgung und Verkehrswege bieten. Das hat sich bis heute nicht geändert. Dazu kommt, dass Regionen wie das Ahr- oder auch das Rurtal stark touristisch genutzt sind. Da zieht es die Leute in die Weinstuben oder Hotels am Fluss und nicht auf die Berge. Zur Katastrophe wird es, wenn Menschen und Wasser sich in die Quere kommen. Und genau das ist vor zwei Jahren wieder einmal passiert.