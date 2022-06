Propagandaschlacht ums Getreide So wichtig ist die Ukraine als Weizenlieferant wirklich

Das Bild, das die Produktionsdaten vermitteln, sage wenig aus, erklärt Martin Banse, Leiter des Thünen-Instituts für Marktanalyse, das unter anderem für die Bundesregierung Entwicklungen in der Landwirtschaft untersucht. Denn die meisten Länder der Welt produzierten Getreide vor allem für den Eigenbedarf. Exporteure gibt es dagegen nur wenige. Für die Nahrungsmittelversorgung in Ländern ohne eigene Anbaumöglichkeiten, etwa in Afrika, aber sind nur die Exportmengen von Bedeutung.Und genau hierbei sind sowohl die Ukraine, als auch Russland echte Schwergewichte. Beide Länder zusammen haben laut Thünen-Institut und USDA einen Anteil an den weltweiten Weizenexporten von 26 Prozent. Die Ukraine allein bringt es auf 9 Prozent. Hunderte Millionen Menschen sind also auf die Lieferungen angewiesen. Beim Mais entfallen immerhin 12 Prozent der weltweiten Exporte auf die Ukraine.