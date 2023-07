Technologierohstoffe: Grönländische Mine will ab 2024 große Mengen Seltene Erden liefern

Damit der Abbau beginnen kann, braucht es eine Fabrik, die Seltene Erden aus Eudialytgestein lösen kann. Solche Anlagen gibt es derzeit nur in Russland und China. Barnes sagte der WirtschaftsWoche, eine entsprechende Fabrik werde schon in den nächsten Monaten in den USA gebaut. Es gebe auch Pläne für eine Produktionsstätte in Europa. Der Teil der Anlage, der die Seltenen Erden herauslöse, koste dank technischem Fortschritt nur noch rund 40 Millionen US-Dollar. China habe vor 13 Jahren für seine Anlage 1,7 Milliarden Dollar bezahlen müssen.



