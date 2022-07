Tracking der Energiewende #19 Trödelei bestrafen, Fristen kappen: Sieben Tricks, um die Energiewende rasant zu beschleunigen

Zudem plädieren sowohl die Berater von EY als auch die Energieforscher vom IKEM dafür, die Prüfung selbst zu beschleunigen. So könnten, fünftens, in Vorranggebieten für Windenergie grundsätzlich verkürzte Prüffristen etwa von einem Jahr gelten. Hier könnten dann auch die Fristen für Stellungnahmen verkürzt werden. Auch könnten, sechstens, Prüfungen zusammengelegt werden, sowohl verschiedener Anlagen in einem größeren Projekt, also etwa von Windkraftanlagen und Elektrolyseure zur Umwandlung der gewonnenen Energie in Wasserstoff. Das Gleiche könnte aber auch für mehrere Anlagen gleichen Typs in der gleichen Region gelten.