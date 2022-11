Tracking der Energiewende #28 Diese Landkarte zeigt, wo die nächsten Windräder aufgestellt werden

Auffällig ist zunächst der bekannte Nord-Süd-Kontrast: Während in den Ländern, in denen bereits heute viele Windräder stehen, auch viele weitere Anlagen verzeichnet sind, ist die Karte vor allem in Bayern weiterhin vorrangig grau. Nur vier Projekte wurden in diesem Jahr neu geplant, drei von ihnen in Franken, wo bereits heute der Großteil der wenigen bayerischen Anlagen steht. In Baden-Württemberg gibt es hingegen zumindest erste geplante Projekte, die sich dabei relativ gleichmäßig über das Land verteilen. Hier fällt vor allem auf, dass der relativ windreiche Schwarzwald kaum eine Rolle spielt.