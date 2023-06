Die Bedenken vieler Kunden aber sind damit noch nicht ausgeräumt, das weiß auch Heuer. Denn die fürchten sich vor allem um den Akku in ihrem E-Auto. So schön es wäre, den selbst erzeugten Strom auch bei sich zu behalten – so unschön wäre es schließlich, wenn sich dadurch die Lebenszeit des teuren E-Autos deutlich verringerte. Auch diese Sorge aber sei inzwischen unbegründet, erläutert Heuer. Denn die Wallboxen werden für bidirektionales Laden so programmiert, dass sie die Autos nicht komplett entladen, sondern nur etwa 10 Prozent der Kapazität nutzen. Im Vergleich zu einem kompletten Entladungszyklus trägt dieser sogenannte Entladungsrippel nicht zur Alterung des Akkus bei „solange der Entladungsrippel kleiner 10 Prozent gehalten wird, ist das dem Akku in dieser Größenordnung reichlich egal“, erläutert Heuer.



Wer also Fotovoltaikanlage, Wärmepumpe und verbrauchende Geräte im Haushalt effizienter nutzen will, der kann schon jetzt das bidirektionale Laden gefahrenlos nutzen. Doch so praktisch dies für den vermögenden Einfamilienhausbesitzer sein mag, der all diese Dinge sein Eigen nennt, so wenig nutzt das dem gesamten Netz. Damit die E-Autos auch hier als Speicher unterstützen könnten, müssten die Netzbetreiber die Wallboxen gezielt ansteuern können – was bisher Bürokratie und Inseldenken verzögern, moniert Heuer. Denn um das zu ermöglichen, braucht es sogenannte „gridcodes“, speziell definierte Parameter, die ein Gerät erfüllen muss, um ans Stromnetz angeschlossen zu werden.