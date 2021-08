„Welcher Cocktail sich da übers Land verteilt?“ So läuft der Kampf gegen die giftige Flut

Bis 18. August, so Berechnungen der Kreisverwaltung Ahrweiler, wurden in Sinzig knapp 3,6 Millionen Liter Öl-Wasser-Gemisch verarbeitet. Das entspricht in etwa dem vierteljährlichen Wasserverbrauch einer gut 110.000-Einwohner-Stadt wie Koblenz, Bottrop oder Wolfsburg. Gut 1600 Kubikmeter reines Heizöl wurden dabei gewonnen, die schließlich zur Aufbereitung per Tankwagen in Raffinerien gefahren wurden, so auch zu der von Shell im nahegelegenen Köln-Godorf. Nach einer genauen Analyse der Tankinhalte auf die Flüssigkeitsbestandteile werde das wiedergewonnene Heizöl dann dem in der Raffinerie ohnehin zu verarbeitenden Rohöl beigemischt, sagt Jörg Nielsen, Sprecher von Shell in Köln. „Die technologische Herausforderung ist, enthaltene Verunreinigungen, also etwa Schlamm, andere Öle und dem Heizöl zugesetzte Additive, wieder zu entfernen.“