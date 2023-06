Weltraumüberwachung Crashwarnung bei 27.000 Stundenkilometern

Zwar gibt es auch staatliche Weltraumradare, etwa das United States Space Surveillance Network. Doch LeoLabs will seinen Kunden die Überwachung ihrer Konstellationen so leicht wie möglich machen. „Die Satellitenbetreiber wollen wissen, was in der Nähe ihrer Konstellationen herumfliegt“, sagt Ceperley. Seine Software soll sie automatisch vor möglichen Crashs mit anderen Geschossen im All warnen.