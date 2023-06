Zerstörter Kachowka-Staudamm „Das Wasser wird nun so lange herausströmen, bis der Stausee leer ist“

Die Behörden evakuieren nun zahlreiche Menschen, gerade seien etwa 80 Ortschaften bedroht. Der Kachowka-Staudamm bröckelt örtlichen Behörden zufolge weiter, es heißt, das strömende Wasser sei nicht kontrollierbar. Wie schnell müssen sie dabei vorgehen?

Sie müssen sofort handeln, man hat ganz, ganz wenig Zeit. Die Strömungsgeschwindigkeit ist so hoch, dass man die Ortschaften in einem hohen Tempo evakuieren muss. Der Stausee kann 18,1 Milliarden Kubikmeter Wasser speichern. Zum Vergleich: Die zweitgrößte Talsperre Deutschlands ist die Rurtalsperre Schwammenauel in der Eifel. Sie kann 203 Millionen Kubikmeter speichern – die in der Ukraine fasst also hundertmal mehr Volumen, als eine der größten Talsperren Deutschlands. Deshalb muss man in dem Fall evakuieren, weil man sich vor diesen Wassermengen anderweitig nicht schützen kann.