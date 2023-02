Ex-US-Sicherheitsberater „Ich mache mir Sorgen um die Ukraine“

Was würde jede Art von Niederlage für Putins Ansehen in Russland bedeuten?

Innerhalb Russlands scheint er nicht gefährdet zu sein, oder? Wenn er die Krim verlieren würde, wäre das ein echtes Problem für ihn. Aber wenn er die Krim und einige Gebiete in der Ukraine hält und sogar eine Art Friedensabkommen abschließt, wird er das wohl als Sieg verbuchen. Und er wird wahrscheinlich überleben. Wissen Sie, eine der ersten Regeln von autoritären Machthabern ist es, dafür zu sorgen, dass es keinen erkennbaren Nachfolger gibt. Und das ist Putin gelungen. Und das Risiko ist, dass jeder, der auf Putin folgt, noch schlimmer sein könnte als er selbst. Die innerrussische Kritik an Putin in Bezug auf den Krieg besteht hauptsächlich darin, dass er ihn nicht aggressiv genug führt. Die Stimmen, die sagen, dass dieser Krieg gar nicht geführt werden sollte, sind weitgehend verstummt.



Die Bush-Regierung ist für einige ihrer außenpolitischen Entscheidungen scharf kritisiert worden, vor allem für den Irakkrieg. Aber sie hat sich auch für eine ukrainische Nato-Mitgliedschaft eingesetzt und wurde von europäischen Verbündeten wie Deutschland und Frankreich ausgebremst. Fühlen Sie sich in gewisser Weise in Ihrer Initiative bestätigt, wenn Sie sehen, was jetzt geschieht?

Eine kontrafaktische Betrachtung ist sehr schwierig, aber man kann zumindest argumentieren, dass Putin vielleicht abgeschreckt worden wäre, wenn die Nato 2008 in Bukarest volle Solidarität mit der Ukraine und Georgien gezeigt und ihnen einen Aktionsplan für die Mitgliedschaft aufgezeigt hätte. Obwohl wir all diese wunderbaren Erklärungen darüber abgegeben haben, dass das endgültige Ziel für Georgien und die Ukraine eindeutig die Nato ist, war es klar, dass die Franzosen und insbesondere die Deutschen, Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, die Ukraine nicht in der Nato haben wollten. Und es ist auch klar, dass nach 2008 die Idee eines Nato-Beitritts wirklich vom Tisch war. Selbst 2014 sprachen die Ukrainer nicht mehr davon, dem Bündnis beizutreten. Die Vorstellung, dass es die Aussicht auf einen Nato-Beitritt der Ukraine war, die Putin provoziert hat, halte ich für falsch. Das Argument, Russland sei durch unsere Initiative provoziert worden, ist heute viel schwächer. Denn es ist mittlerweile klar, was Putin wirklich will.