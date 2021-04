Wirtschaft von oben #101 – Mega-Staudamm China ist ein Wasserkraft-Gigant – zum Ärger seiner Nachbarn

Noch befindet sich das Projekt in der Planungsphase. Dass es aber in Chinas neuem Fünfjahresplan genannt wird, der vom Volkskongress Mitte März beschlossen wurde, deutet darauf hin, dass die Bauarbeiten in absehbarer Zeit beginnen werden. China treibt schon seit vielen Jahren den Bau neuer Talsperren zur Stromerzeugung voran. Aus gutem Grund: Der Energiehunger des Landes nimmt immer weiter zu, gleichzeitig hat die Führung in Peking gelobt, die Nation bis 2060 klimaneutral machen zu wollen. Wasserkraft macht heute bereits rund 20 Prozent des chinesischen Strommixes aus und ist damit gleich hinter Kohle die wichtigste Energiequelle.