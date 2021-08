Wirtschaft von oben #118 – Tesla-Fabriken Tesla: So läuft das Wettbauen zwischen Austin und Grünheide

Doch das Tempo war längst nicht allen in Travis County geheuer. Gewerkschaftsvertreter und auch ein Mitglied der County Commission, des obersten Entscheidungsgremiums des Landkreises, hätten es gern gesehen, wenn die Entscheidung ein wenig langsamer gefallen wäre – auch, um mit Tesla härtere Auflagen für die Steuernachlässe zu verhandeln, auf die das Unternehmen für seine Ansiedlung in Del Valle bestanden hat. Doch die übergroße Mehrheit der Entscheidungsträger fürchtete, die Gigafactory im Falle einer Verzögerung an einen Wettbewerber zu verlieren. Also fügten sie sich dem Geschwindigkeitsrausch von Tesla-Chef Musk.



