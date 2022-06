Die US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies (CSIS), die ebenfalls Satellitenaufnahmen analysiert, entdeckte zwischen 18. September und 23. Oktober 2021 signifikante Veränderungen, die einen baldigen Stapellauf wahrscheinlich machen. So wurden zwei riesige Öffnungen im Flugdeck geschlossen, über die zuvor offenbar die Dieselmotoren und Stromgeneratoren in den Rumpf eingelassen wurden. Hinter dem Schiff lagerte noch ein großes Rumpfteil für ein Containerschiff, das aus dem Weg geschafft werden musste.