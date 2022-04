Der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park ist nicht bloß wegen seiner Größe bemerkenswert. Außergewöhnlich ist auch die Kombination der dort genutzten Erzeugungstechnologien, die auf dem riesigen Baugelände in den vergangenen Jahren in mehreren Bauetappen von West nach Ost installiert wurden. Denn während der Großteil der Solarkraftwerke in Nordafrika und der Golfregion inzwischen allein auf Fotovoltaik setzt, basiert die Stromerzeugung beim vierten, 700 Megawatt umfassenden Projektabschnitt in Dubai im Wesentlichen auf Solarthermie. Dabei wird Sonnenwärme genutzt, um geschmolzenes Salz zu erhitzen und damit über Generatoren Turbinen zu betreiben.



Der Konzentrator fürs Sonnenlicht, auf den die Wärme aus dem Licht gebündelt wird, befindet sich an der Spitze eines Solarturms, der mit gut 262 Metern Höhe aktuell der höchste der Welt ist. Weil sich die Hitze zeitweise speichern lässt, kann Modul 4 der Anlage auch bis in die Nacht hinein noch über Stunden Strom liefern. Dieser Vorteil kompensiert die deutlich höheren Erzeugungskosten der Solarthermie.