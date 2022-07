Die ausbleibenden Exporte aus einem LNG-Hotspot wie Quintana kann Hammerfest allerdings bei weitem nicht ersetzen. Die Kapazität des Terminals in Texas ist fast viermal höher als in Hammerfest. Wie heftig die beanstandeten Sicherheitsmängel nun sind, ist unklar. Die Materialprobleme an sich seien „lange nicht so kritisch wie in Norwegen, weil die Teile nicht so schwierig zu ersetzen sind“, sagt Munton. Mit einem Besuch im Baumarkt sei es aber auch nicht getan.



