Das Kraftwerk ist so etwas wie eine Riesenbatterie, die die Stromnetze nicht nur in der Schweiz, sondern auch in angrenzenden Ländern stabil halten soll. Wird gerade zu viel Strom produziert, dann nutzt es diesen und befördert mit mächtigen elektrischen Pumpen Wasser aus einem Stausee in ein höher gelegenes Staubecken. Fehlt Strom im Netz, fließt Wasser wieder hinab – und treibt Generatoren an. Der entstehende Strom wird eingespeist.